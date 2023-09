"Vamos dar música". As palavras de D. Américo Aguiar após ser criado cardeal

Algumas piadas, uma referência a Setúbal e abraço como “gesto de carinho”. Na hora de ser criado cardeal, em cerimónia no Vaticano, D. Américo Aguiar teve uma troca de palavras com o Papa Francisco e foi um dos novos cardeais mais ovacionados na Praça de São Pedro.

“Quando estava a subir aquela rampa, lembrei-me do dia de vigília do Papa, sozinho, no contexto de pandemia e isolamento. Senti a partilha desse peso, dessa caminhada. Depois, a partir do momento em que nos entregamos nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. E assim aconteceu”, disse em declarações à Renascença após ser elevado a cardeal.