“Que o Sínodo purifique a Igreja de tagarelices, ideologias e polarizações”, diz Papa

O Papa Francisco pede que o Sínodo seja “um lugar onde o Espírito Santo purifique a Igreja de tagarelices, ideologias e polarizações”.

“Ser sinodal significa acolher-nos assim, na consciência de que todos temos algo para testemunhar e aprender, colocando-nos juntos para ouvir o ‘Espirito da Verdade’, para saber o que Ele ‘diz às Igrejas’”, disse na vigília ecuménica “Together, Encontro do Povo de Deus”, um momento de oração pelo Sínodo, que decorreu este sábado, ao fim da tarde, em Roma, e que contou com a presença de 18 mil fiéis de diferentes confissões cristãs.

Numa alocução centrada no papel do silêncio, “importante” e “poderoso” “na vida do crente, na vida da Igreja e no caminho da unidade dos cristãos”, Francisco afirmou que “Deus não gosta de proclamações e de gritos, de tagarelice e de barulho: prefere, como fez Elias, falar no ‘sussurro de uma leve brisa’”.

"Num mundo cheio de ruído já não estamos habituados ao silêncio, aliás, às vezes temos dificuldade em tolerá-lo, porque nos coloca diante de nós mesmos e de Deus", constatou o Papa, dizendo que “precisamos libertar-nos de muitos ruídos para ouvir a sua voz, porque só no nosso silêncio ressoa a sua Palavra”.