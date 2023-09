D. Américo Aguiar torna-se no 47.º cardeal português

D. Américo Aguiar já foi ordenado cardeal pelo Papa Francisco, numa cerimónia este sábado no Vaticano, tornando-se o sexto cardeal português no ativo, o sétimo do século XXI e quarto a ser criado no atual pontificado.

Na cerimónia, o Papa pediu a D. Américo que "não se esqueça dos pobres" e atribuiu-lhe como igreja titular em Roma a Igreja de Santo António de Pádua na Via Merulana, perto da Basilica de Latrão. Esta foi a igreja do Cardeal António Ribeiro e do recém falecido cardeal Hummes, do Brasil, que inspirou o Papa a chamar-se Francisco.

Recorde a cerimónia, na praça de São Pedro, no Vaticano.