"Como portugueses, estamos honrados". D. Rui Valério elogia o novo cardeal D. Américo Aguiar

“Alegria e gratidão”. É desta forma que o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, descreve a neste sábado de manhã do novo cardeal português, D. Américo Aguiar, no Vaticano.

O líder do prelado de Lisboa destaca que, para o Papa Francisco e para a Santa Sé, Portugal continua a ser uma “fonte de confiança”.

“Como portugueses, estamos honrados, seja enquanto presbítero ou bispo auxiliar, ou como jovem que é”, disse à Renascença D. Rui Valério.

O Patriarca de Lisboa falou ainda sobre o discurso de Francisco, que o tocou “profundamente”.

“Tocaram-me profundamente as palavras do Papa Francisco, no decorrer da celebração, nomeadamente a interpretação original que deu relativamente à universalidade da Igreja, onde foi capaz de integrar esse novo desafio para todos nós que é a sinodalidade.”

Aos 49 anos de idade, D. Américo Aguiar tornou-se no segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício. Além de D. Américo Aguiar foram criados 20 novos cardeais este sábado.

Portugal passa a ter assim seis cardeais no ativo. Para lá de Américo Aguiar, o país tem também D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro, D. Manuel Clemente, D. António Marto e D. José Tolentino Mendonça no Colégio Cardinalício.