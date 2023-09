CNIS preocupada com "reserva" de instituições para receberem doentes

A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade reconhece que existe "alguma reserva de algumas instituições para receber alguns doentes" e pede ao Governo que se "revisite" o acordo estabelecido em janeiro.

Em entrevista à Renascença, o Padre Lino Maia revela que pretende colocar a questão ao diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, numa reunião agendada para meados de outubro.

“Este não é o assunto prioritário [da reunião], mas é uma questão que vamos colocar”, indicou o presidente do CNIS. De acordo com o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, até final de agosto, cerca de 1.600 pessoas estavam internadas no hospital à espera de resposta social.

Este é um número superior ao que existia aquando da assinatura do acordo entre Governo e Instituições Particulares para que as IPSS's acolhessem parte significativa dos doentes que permanecem nos hospitais depois de terem tido alta.

O Padre Lino Maia afirma que, por vezes, a situação clínica dos doentes leva algumas instituições a colocar reservas ao seu acolhimento.

“Muitas vezes são pessoas com comorbidades, vícios e da parte de algumas instituições há alguma reserva em receber essas pessoas, que merecem dignidade e que precisam de algum tratamento especial”, afirma.

O sacerdote diz que é necessário criar-se uma nova resposta para os casos dos doentes que precisam de tratamento diferenciado, com “residências pequenas e serviços especiais”.