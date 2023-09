Desperdício alimentar é "um absurdo económico e uma injustiça social"

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome (BACF), Isabel Jonet, diz que o desperdício de alimentos é "um absurdo económico e uma injustiça social".

"É intolerável", desabafa Jonet, em declarações à Renascença, nesta sexta-feira em que se assinala o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar.



Os números indicam que cada português desperdiça por ano 184 quilos de alimentos, o que totaliza num pais de cerca de 10 milhões 1,8 milhões de toneladas.

"Estamos a falhar por falta de consciência", diz a presidente do BACF, concretizando: "Parece-me que as pessoas - mais de 50 por cento do desperdício ocorre nas nossas casas - não têm bem consciência de que desperdiçam comida, comida que poderiam aproveitar se comprassem de forma mais consciente e se pudessem, por exemplo, dar novo uso aos restos e sobras das refeições."

"Não há, sobretudo, uma consciência coletiva de que são muitas pessoas a desperdiçar e que é a quantidade somada de todos estes desperdícios que depois nos coloca nestes números tão impressionantes de desperdício alimentar."

Isabel Jonet defende que não devemos ter vergonha de "pedir as sobras no final de um jantar para podermos consumir no dia seguinte" e que é necessário que haja "um esforço coletivo de mudança, de olhar, de posicionamento e de práticas".

"As empresas têm um incentivo em doar os seus excedentes de produção e os bancos alimentares recuperam, por exemplo, mais de 30 mil toneladas de alimentos por ano para os entregar a populações carenciadas”, reforça.