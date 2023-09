D. Américo Aguiar criado cardeal este sábado. Portugal passa a ter seis

D. Américo Aguiar vai tornar-se este sábado o sexto cardeal português no ativo, o sétimo do século XXI e quarto a ser criado no atual pontificado.

Aos jornalistas, o bispo de Setúbal diz que ser chamado pelo Papa "significa que quer que eu dê colaboração nestas circunstâncias, que são as minhas circunstâncias, e disso não me dispensarei de fazer, com limitações, mas também com aquilo que pode ser a diversidade da presença de mais velhos e mais novos, com mais experiência”.

“O Papa pode ter pensado ou pode ter refletido naquilo que foi a preparação da Jornada e a Jornada Mundial da Juventude propriamente dita”, considerou.

D. Américo Aguiar diz que a possibilidade participar, no futuro, na eleição do próximo Papa será "uma experiência única.



Aos 49 anos de idade, D. Américo Aguiar vai tornar-se o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício.

Portugal passa a ter assim seis cardeais no ativo. Para lá de Américo Aguiar, o país tem também D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro, D. Manuel Clemente, D. António Marto e D. José Tolentino Mendonça no Colégio Cardinalício.

Ainda este século, D. José Policarpo foi criado cardeal em 2011. Faleceu, em 2014, aos 78 anos.

A nomeação do presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 foi anunciada a 9 de julho. Já a 21 de setembro, o Papa nomeou o então auxiliar de Lisboa como novo bispo de Setúbal.