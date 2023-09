​Costa antevê reforço da relação entre Portugal e o Vaticano

O primeiro-ministro, António Costa, antevê um reforço da relação entre Portugal e a Santa Sé. No fim do encontro com o Papa no Vaticano, esta quinta-feira, Costa lembrou que Portugal vai passar a ter seis cardeais, quatro eleitores, o que considerou ser um “motivo de muito orgulho”.



“Acho que isso fortalecerá decisivamente a relação de Portugal com a Santa Sé”, disse aos jornalistas depois do encontro, lembrando ainda que os dois Estados mantêm “uma relação secular que tem sido sempre muito positiva e rica”.

A Santa Sé revelou que, durante o encontro, “foi louvada a eficiente colaboração na organização da Jornada Mundial da Juventude e da visita que Sua Santidade realizou a Portugal”.

O Vaticano destaca ainda que foi referida “a positiva contribuição da Igreja na sociedade portuguesa no atual contexto sociopolítico e outras questões de interesse comum”.

António Costa, por sua vez, destacou ainda que, durante a conversa com Francisco, abordaram temas como as consequências da guerra na Ucrânia e o fenómeno das migrações.