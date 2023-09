António Costa oferece álbum de fotos da JMJ ao Papa Francisco

O primeiro-ministro, António Costa, ofereceu ao Papa Francisco um álbum com duas fotos simbólicas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.

Das mãos do Santo Padre, o primeiro-ministro português recebeu o livro sobre Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado por LEV, uma escultura em bronze 'Ramo de oliveira’, a mensagem para a Paz deste ano e documentos do Pontificado.

A troca de presentes aconteceu esta quinta-feira, durante um encontro no Vaticano. A audiência decorreu a pedido de António Costa para agradecer a escolha de Portugal para a realização da JMJ e a visita de Francisco ao país, em agosto.

Na deslocação ao Vaticano, o chefe do executivo, que se faz acompanhar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que teve a tutela da organização da JMJ, encontra-se, ainda, com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.