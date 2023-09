Bispo de Viana pede prioridade aos jovens no novo ano pastoral

No início do novo ano pastoral, o bispo de Viana do Castelo publicou uma nota pastoral com cinco pontos onde exorta “os sacerdotes, os religiosos, os consagrados, os pais, os catequistas e animadores a colocarem a orientação vocacional dos adolescentes e dos jovens como prioridade em todas as ações educativas e de formação”.

“Eles merecem esta dedicação e este acompanhamento”, reforça D. João Lavrador.

O bispo lembra a JMJ Lisboa 2023 e os frutos colhidos no evento para afirmar a importância que os jovens têm “no projeto de evangelização”. “As Jornadas despertaram iniciativas e dinamismos nos jovens, nomeadamente da nossa diocese, que teremos de dar continuidade”, afirma.

O prelado adianta que “os desafios lançados pelo Papa aos jovens e, através deles, a toda a Igreja, exigem releitura, reflexão atenta e conversão pessoal, comunitária e pastoral”.

D. João Lavrador afirma que “estamos perante um tempo novo” que exige “uma renovação no processo evangelizador”. “É esta renovação pessoal e comunitária que obriga ao esforço de todos nós”, insiste.

O bispo de Viana não esquece também o processo sinodal em curso e defende que “a Igreja de rosto sinodal” que valoriza o Baptismo “exige a edificação de comunidades cristãs, cujos fiéis se sintam participativos”. E fala da necessidade de “uma adequada pastoral familiar” que dedique “todos os esforços por atender à realidade familiar”, seja “na preparação do matrimónio, seja na presença e acolhimento junto dos casais em situação de dificuldade”.

D. João Lavrador deixa também um convite “a todos os diocesanos a encetar uma reflexão que leve a encontrar as linhas pastorais que conduzam à renovação da Igreja diocesana”. “Este ano é particularmente significativo e exigente para todos os diocesanos na consciência do valor do Jubileu diocesano a celebrar em 2027, mas cuja preparação deve começar desde já”, defende o bispo de Viana do Castelo.