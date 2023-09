Patriarca de Lisboa vai a um bar "ao encontro dos jovens"

"Ir ao encontro dos jovens e estar onde eles estão" é o grande objetivo do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, que vai marcar presença, na quinta-feira, num bar no Cais do Sodré para apresentar o programa da Pastoral Juvenil do patriarcado.

A apresentação do programa está prevista para as 19h00.

João Clemente, responsável pela Pastoral Juvenil do Patriarcado de Lisboa, diz à Renascença que a escolha do lugar tem duas marcas: "A marca do pós-Jornada Mundial da Juventude e a marca da vontade do novo patriarca em ir ao encontro dos jovens, estar com eles e estar onde eles estão".

"isto é uma marca que o D. Rui quer imprimir muito na nossa diocese", reforça.

João Clemente revela que o novo patriarca tem pedido que "após a experiência da JMJ, toda a Igreja saia ao encontro dos jovens".

O responsável adianta que D. Rui Valério não quer uma atitude de "quem espera, mas antes uma Igreja que sai ao encontro dos jovens, vai aos locais onde eles estão, aos ambientes desportivos, os ambientes culturais, às escolas, às universidades, ao mundo do trabalho".

"Neste momento em que há tantos desafios relacionados com os jovens, como é a questão da habitação e da constituição da família, é preciso estar ao lado dos jovens como Igreja para que possamos também encontrar soluções para aquilo que são os problemas dos jovens", enfatiza.

João Clemente reconhece o valor mediático desta apresentação num bar de uma das zonas mais frequentadas da capital e diz que “há uma vontade de com esta apresentação dar também um sinal para fora de que a comunicação também possa estar atenta às boas noticias que vão surgindo no pós-jornada”.

“A sociedade, os jovens e a Igreja também estão à espera do que vai acontecer depois da JMJ. A apresentação pública do programa tem como nome: 'A JMJ e agora?'. Neste momento, há de facto este desejo de perceber porque é que preparamos a Jornada e que frutos estamos a tentar colher”, acrescenta.

A apresentação do Programa 2023/2024 da Pastoral Juvenil do Patriarcado de Lisboa conta com a presença do patriarca D. Rui Valério e está marcada para as 19h00 de quinta-feira, no Tiles Bar, no Cais do Sodré, e a sessão terá transmissão "online" em direto.