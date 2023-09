Papa quer jovens "alegres na esperança" e que caminhem "sem se cansar"

O Papa Francisco já escolheu os temas das duas próximas Jornadas Mundiais da Juventude, que vão ser celebradas nas Igrejas particulares em 2023 e 2024, anunciou esta terça-feira o Vaticano.

A última edição internacional da JMJ realizou-se em agosto, em Lisboa. A próxima será em 2027, em Seul, mas entre estas edições - que mobilizam os jovens a nível mundial para um só local - a data é celebrada todos os anos na solenidade litúrgica de Cristo Rei. Este ano será a 20 de novembro, com o tema “Alegres na esperança” (inspirado na passagem bíblica “Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração” ). Para 2024 foi escolhida a passagem “Aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar”.

Em comunicado, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida explica que os temas escolhidos “cadenciam o caminho de preparação para o Jubileu dos Jovens, no contexto do grande Jubileu de 2025 ‘Peregrinos de esperança’“, e constituem um convite do Papa para que aprofundem “o significado da esperança cristã” e deem testemunho alegre da sua fé, em coerência com a Exortação Apostólica pós-sinodal ‘Christus vivit’, que indica Cristo como “a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo“.

No atual contexto de dificuldades a Igreja deseja “reacender a esperança no mundo e, para o conseguir, confia de maneira particular nos jovens, protagonistas da história e ‘missionários da alegria’ “, refere ainda o comunicado, lembrando que já em 1965 a constituição pastoral Gaudium et Spes sublinhava que “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo”.

Todas as informações relativas às JMJ podem ser encontradas no site do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.