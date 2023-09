“É dever de todos acolher quem bate à nossa porta”, diz o Papa

“Cada um devia ter o direito de migrar ou permanecer”, lembrou o Papa esta manhã, no final do Angelus. A propósito do Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que a Igreja assinala este domingo, Francisco lamentou que o direito de migrar se tenha tornado, para muitos, “uma obrigação, quando deveria haver um direito a não migrar para permanecer na própria terra.”

O Santo Padre considera necessário garantir a todos "a possibilidade de viver uma vida digna na sociedade em que se encontra”. Mas reconhece que face a tantas misérias, guerras e crises climáticas, muitas pessoas se vêm obrigadas a fugir. “Por isso, somos todos chamados a criar comunidades prontas e abertas a acolher, promover, acompanhar e integrar os que batem às nossas portas”, afirmou.

Francisco recordou a sua participação, ontem em Marselha, no encerramento dos “Encontros do Mediterrâneo” e agradeceu aos bispos os seus esforços em acolher e integrar, sobretudo, os que batem às portas dos países europeus.