Papa aponta aos contrastes no Mediterrâneo que clamam por justiça

“Há um grito de dor que ressoa mais do que qualquer outro e está a transformar o ‘mare nostrum’ em ‘mare mortuum’, a mudar o Mediterrâneo de berço da civilização em túmulo da dignidade”, alertou o Papa na manhã deste sábado, em Marselha. Na sessão de encerramento dos “Encontros Mediterrânicos”, o Santo Padre interrogou-se: “Quem olha com compaixão para além da própria margem a fim de ouvir os gritos de dor que se levantam do Norte de África e do Médio Oriente?”. Perante o presidente Macron, outras autoridades francesas e bispos dos países banhados pelo Mediterrâneo, Francisco lamentou a quantidade de gente que “vive imersa na violência e padece situações de injustiça e perseguição”, incluindo "tantos cristãos, muitas vezes obrigados a abandonar as suas terras ou a habitá-las sem ver reconhecidos os seus direitos, sem gozar de plena cidadania”. E, referindo-se aos milhares de migrantes, lançou o apelo: “Por favor, empenhemo-nos para que quantos fazem parte da sociedade se possam tornar cidadãos de pleno direito”. O Papa recordou os intercâmbios entre os povos que tornaram o Mediterrâneo “berço de civilizações e mar transbordante de tesouros” e valorizou o ‘mare nostrum’ como espaço de encontro entre as religiões abraâmicas, entre o pensamento grego, latino e árabe, entre a ciência, a filosofia e o direito, e entre muitas outras realidades.

Um Mar que é encruzilhada entre Norte e Sul, entre Este e Oeste e concentra os desafios do mundo inteiro nas suas «cinco margens»: Norte de África, Médio Oriente, Mar Negro-Egeu, Balcãs e Europa latina, um verdadeiro “espelho do mundo que traz em si uma vocação global à fraternidade, única via para prevenir e superar a conflitualidade”, afirmou. O Mediterrâneo deve ser um laboratório de paz, com “um pensamento que não é uniforme e ideológico, mas poliédrico e aderente à realidade; um pensamento vital, aberto e conciliador: um pensamento comunitário”, afirmou. “Quanto necessitamos dele no momento atual, quando nacionalismos antiquados e belicosos querem fazer cair o sonho da comunidade das nações! Mas lembremo-nos de que, com as armas, se faz a guerra, não a paz; e com a ganância de poder volta-se ao passado, não se constrói o futuro”. O escândalo dos contrastes Francisco levantou a sua voz na denúncia pelos mais desfavorecidos. “O ‘mare nostrum’ clama por justiça, com as suas margens que dum lado tresandam opulência, consumismo e desperdício, enquanto do outro há pobreza e precariedade”. E acrescentou que “também aqui o Mediterrâneo espelha o mundo, com o Sul que faz apelo ao Norte: tantos países em vias de desenvolvimento, atribulados por instabilidade, regimes, guerras e desertificação, que olham para os países que estão bem, num mundo globalizado onde estamos todos conectados, mas onde os desníveis nunca foram tão acentuados.” Neste contexto, “aqueles que se refugiam junto de nós não devem ser vistos como um peso a carregar: se os considerarmos irmãos, aparecer-nos-ão sobretudo como dons”. E contra a terrível chaga da exploração de seres humanos, “a solução não é rejeitar, mas assegurar, segundo as possibilidades de cada qual, um largo número de entradas legais e regulares, sustentáveis graças a um acolhimento equitativo por parte do continente europeu, no contexto duma colaboração com os países de origem. Pelo contrário, dizer «basta» é fechar os olhos; tentar agora «salvar-se a si mesmo» transformar-se-á em tragédia amanhã”, avisou.