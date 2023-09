O Papa Francisco termina, este sábado, uma visita de dois dias a Marselha.

Francisco participa no encerramento dos Encontros Mediterrânicos, onde estão bispos católicos de todos os países banhados pelo Mediterrâneo, antes de um encontro privado com Emmanuel Macron. Antes, já esteve com algumas pessoas em situação de necessidade económica.

Durante a tarde, o Papa vai celebrar Missa no Estádio Vèlodrome, que se espera estar cheio. Francisco regressa ao fim do dia a Roma.