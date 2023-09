Papa evoca morte de migrantes. Mediterrâneo não pode continuar a ser "enorme cemitério”

O Papa Francisco alerta para a situação dramática dos migrantes e sublinha que não podemos fechar os olhos e ficar "indiferentes" perante as mortes que "ensanguentam" o Mediterrâneo.

“Não nos habituemos a considerar os naufrágios como meras notícias de jornal, nem os mortos no mar como números: são nomes e apelidos, são rostos e histórias, são vidas despedaçadas e sonhos desfeitos”, disse esta sexta-feira o Papa Francisco, na cidade francesa de Marselha.

Reunido junto ao Memorial dedicado à tragédia dos que morreram no mar, o Papa evocou os “muitos irmãos e irmãs afogados no medo, juntamente com as esperanças que traziam no coração”.

Francisco afirmou que “perante um drama assim não servem palavras, mas factos; e, antes ainda, serve humanidade: silêncio, pranto, compaixão e oração”.

Acompanhado por líderes de outras religiões, o Santo Padre convidou os presentes a um momento de silêncio em memória dos mortos: ”deixemo-nos tocar pelas suas tragédias” disse, olhando à sua volta.

Com o mar à sua frente, Francisco recordou os que fugiram de conflitos, pobreza e calamidades ambientais, encontrando entre as ondas do Mediterrâneo, “a definitiva recusa à sua busca dum futuro melhor”. E lamentou como "este mar esplêndido se tornou um enorme cemitério”, com milhares de pessoas “privadas até do direito de ter um túmulo, acabando sepultada apenas a dignidade humana”.