Marcelo manifesta "profunda alegria" com nomeação de D. Américo Aguiar como bispo de Setúbal

O Presidente da República manifestou a sua "profunda alegria" pela nomeação de D. Américo Aguiar como bispo de Setúbal anunciada pelo Papa Francisco esta quinta-feira.

Numa nota oficial, enquanto ainda se encontra em visita a Nova Iorque, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a nomeação, após a elevação a cardeal que se irá verificar no próximo dia 30, "expressa o reconhecimento pelo serviço e dedicação de D. Américo Aguiar à Igreja Católica e o elevado significado nacional e projeção internacional do sucesso na organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023".

"O Presidente da República formula a D. Américo Aguiar, a quem já felicitou pessoalmente, as maiores venturas ao serviço da Diocese de Setúbal, numa Igreja que é de todos e para todos - todos, todos, todos", concluiu a nota do Palácio de Belém colocada no site oficial na Internet.

D. Américo Aguiar é atualmente bispo auxiliar de Lisboa e será elevado a cardeal no consistório a realizar no Vaticano no dia 30 de setembro.

Com 49 anos, tomará posse da sua nova diocese no dia 26 de outubro, data em que se completam 48 anos sobre a ordenação episcopal do primeiro bispo de Setúbal, D. Manuel Martins.

A diocese de Setúbal estava sem bispo titular desde o início de 2022, quando o atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, foi nomeado bispo de Leiria-Fátima.

Nascido em Leça do Balio, Matosinhos, em 12 de dezembro de 1973, D. Américo Aguiar foi ordenado padre em 2001 e bispo em 2019.

É presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, tendo sido o principal rosto da organização do encontro mundial de jovens com o Papa, que se realizou em Lisboa entre 1 e 6 de agosto deste ano.