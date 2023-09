O Papa Francisco está em Marselha para participar nos Encontros Mediterrânicos, um evento que conta com a presença de autarcas e bispos da região.

Pelas 17h30 (hora de Portugal continental) tem lugar uma oração mariana com o clero diocesano na Basílica de Notre Dame de la Garde.

Depois haverá um momento de recolhimento com os líderes religiosos nas proximidades do Memorial dedicado aos marinheiros e aos migrantes desaparecidos no mar.