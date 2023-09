Setubalenses pedem ao novo bispo que "dê voz a quem não a tem"

Percorrer as ruas estreitas junto a Sé de Setúbal é testemunhar a pobreza e as dificuldades sociais. No coração da cidade do rio Sado, a degradação parece continuar a aumentar, segundo o relato dos setubalenses que nasceram, vivem e trabalham há décadas na cidade.

Numa das ruas principais de acesso à Sé os conflitos são constantes, de acordo com Lisete Santos, que tem nessa rua uma mercearia há 30 anos. À Renascença, conta que são frequentes as cenas de porrada, muitas vezes com recurso a armas brancas.

“Vai de barulho, a porrada, a dentada. É uma zona muito conflituosa. Há droga e prostituição. É uma pena isto acontecer na rua que dá acesso à Sé”, lamenta a comerciante.