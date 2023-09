​Porto-Lisboa-Setúbal. Conheça o percurso de D. Américo Aguiar

Serviu na paróquia de São Pedro de Azevedo, na freguesia de Campanhã, no Porto, entre 2001 e 2002 para, logo de seguida, assumir o cargo de assistente regional do Corpo Nacional de Escutas até 2008.

O também presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia nasceu a 12 de dezembro de 1973, em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos.

Foi no Paço Episcopal do Porto que passou a maior parte do seu tempo ao serviço da Igreja: dirigiu o departamento de comunicação da Diocese entre 2002 e 2015 e foi, também, vigário-geral, chefe de gabinete dos bispos do Porto – D. Armindo Lopes Coelho, D. Manuel Clemente e D. António Francisco dos Santos - e capelão mor da Misericórdia do Porto.

Durante esse período acumulou também a vice-reitoria do Santuário de Santa Rita em Ermesinde, entre 2007 e 2015 e foi, ainda, pároco da Sé do Porto entre 2014 e 2015.

D. Américo Aguiar foi também presidente da Irmandade dos Clérigos, entre 2011 e 2020, e diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais.

Até que, em março de 2019, o Papa Francisco nomeou-o bispo auxiliar de Lisboa.