A Igreja tem de aprender a comunicar com as pessoas de hoje, disse esta quinta-feira o secretário do Dicastério para a Comunicação.

"Hoje, também nós precisamos de passar a mensagem da ternura, da misericórdia de Deus, do perdão, como diz o Santo Padre, a mensagem de Jesus, mas com a linguagem do homem de hoje", alertou o monsenhor Lúcio Ruiz, à margem das Jornadas Nacionais da Comunicação Social que decorrem nesta quinta e sexta-feira em Fátima.

Tendo em conta que "a mulher e o homem são da cultura de hoje", e que "Deus é para todos, a mensagem é para todos". Monsenhor Lúcio Ruiz afirmou que "o grande desafio é: como fazemos para entregar a mensagem que nos traz Jesus à cultura contemporânea?".

Para isso é fundamental escutar, explicou o secretário do Dicastério para a Comunicação, o que implica ter tempo para os outros.

As Jornadas Nacionais da Comunicação Social têm como tema "Geração 2023 - Todos Ligados - E a Igreja?" . Analisam o contributo que a experiência das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa podem dar para a comunicação da Igreja.

Para D. Nuno Brás, o novo presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicação Socia, "as Jornadas foram elas próprias um evento de comunicação, um 'grito comunicativo'".

Em vez de dizerem "aqui estamos, quem quiser venha cá", os jovens cristãos disseram: 'há uma realidade que é importante não apenas para nós, mas para o mundo inteiro e aqui estamos nós para o dizer", sublinha D. Nuno Brás.

As Jornadas Nacionais da Comunicação Social contam com vários painéis em que serão dinamizadores vários jovens ligados ao mundo digital, encerrando nesta sexta-feira, na Domus Carmelli, em Fátima.