Bispos saúdam D. Américo em Setúbal. "Alegro-me por esta nomeação", diz D. José Ornelas

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) já saudou o novo bispo de Setúbal. Na breve nota divulgada pela CEP, D. José Ornelas – que já foi titular da diocese sadina antes de ir para Leiria-Fátima – congratula-se com a nomeação, e diz esperar que a experiência de D. Américo ajude a região.

“Certamente que os dons que Deus lhe concedeu, e que foram germinando ao longo do seu percurso enquanto sacerdote na Diocese de Porto, Bispo auxiliar de Lisboa e, nomeadamente, como coordenador da JMJ Lisboa 2023, estarão ao serviço da Igreja de Setúbal nos desafios com que esta se confronta”, sublinha a nota.

“Pessoalmente, como bispo emérito de Setúbal, dou graças a Deus e alegro-me por esta nomeação, que vem ao encontro da necessidade da Diocese, após este tempo de sede vacante”, acrescenta José Ornelas

D. Rui Valério destaca "carisma de líder"

O patriarca de Lisboa, Rui Valério, sublinha a capacidade de liderança que a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) fez sobressair em Américo Aguiar, nomeado esta quinta-feira pelo Papa Francisco como novo bispo de Setúbal.

Numa saudação publicada na página do Patriarcado na internet, Rui Valério lembra o percurso do até agora bispo auxiliar de Lisboa, que serviu a diocese "de forma dedicada e com elevada abnegação", abrindo "caminhos de sinodalidade” na Igreja, mas considra que “foi enquanto estratega da JMJ, que o seu carisma de líder mais sobressaiu, tendo-se revelado um bispo com capacidades ímpares na concretização de projetos, na promoção de diálogo e na arte de envolver todos num objetivo único e comum", refere ainda.

Para Rui Valério, que tomou posse do Patriarcado no início de setembro, a diocese de Setúbal "distingue-se pela pluralidade", considerando que Américo Aguiar, "com o seu apurado sentido de serviço, possui as capacidades apropriadas para fazer desse pluralismo uma riqueza de caminhos para a paz, e um importante instrumento pastoral em prol da santificação do povo de Deus que agora lhe é confiado".

"Originalidade da sua personalidade"

O administrador diocesano de Setúbal considera que o novo bispo da diocese, Américo Aguiar, hoje nomeado pelo Papa Francisco, vai levar consigo, "na originalidade da sua personalidade" a capacidade de "ser fonte de unidade".

Para o padre José Lobato - que exerceu as funções de administrador diocesano, desde a saída do anterior bispo de Setúbal, José Ornelas, para Leiria-Fátima -, Américo Aguiar, "vem para continuar percursos, nem sempre fáceis, iniciados e percorridos com esperança e com dor pelos seus antecessores e por este 'bom povo de Setúbal'", como o apelidava o primeiro bispo de Setúbal, D. Manuel Martins.

Em mensagem divulgada após o anúncio da nomeação de Américo Aguiar, o administrador diocesano recordou os anteriores bispos Manuel Martins, Gilberto dos Reis e José Ornelas, considerando que o novo titular, "tal como eles, e diferente de cada um deles, (...) traz consigo, na originalidade da sua personalidade, a mesma compaixão de Cristo bom pastor, a mesma capacidade de ser fonte de unidade, o mesmo dinamismo apostólico de conduzir o povo de Deus na reconciliação, na misericórdia, na construção do mundo justo e pacífico".

Américo Aguiar tomará posse como bispo de Setúbal no próximo dia 26 de outubro, data em que se assinalam 48 anos sobre a ordenação episcopal de Manuel Martins. A entrada solene na diocese será depois a 29 de outubro, domingo.

Américo Aguiar, de 49 anos, e que no próximo dia 30 de setembro será elevado a cardeal, foi hoje nomeado bispo de Setúbal pelo Papa Francisco, tornando-se o quarto titular daquela diocese criada em 1975.