Papa na audiência geral: ​"Basta de sufocar África"

O Papa Francisco disse esta quarta-feira que em África permanece um "colonialismo económico igualmente escravizador".



"Basta de sufocar África", apelou, na audiência geral em que destacou o testemunho de Daniel Comboni, fundador dos missionários combonianos.

"Na África tão amada por Comboni, hoje dilacerada por muitos conflitos, depois do político, desencadeou-se um colonialismo econômico igualmente escravizador. É um drama diante do qual o mundo economicamente mais avançado muitas vezes fecha os olhos, os ouvidos e a boca”, sublinhou.



"África não é uma mina a ser explorada ou um solo a ser saqueado", reforçou Francisco, destacando que a escravidão e o colonialismo não são uma recordação do passado.

"Como cristãos somos chamados a combater contra todas as formas de escravidão”, lembrou.

Estas palavras surgem na véspera de Francisco viajar para Marselha, onde irá acompanhar a conclusão do festival inter-religioso de 30 países do Mediterrâneo, e também numa altura em que prossegue a crise de refugiados, com milhares de migrantes a chegar diariamente à costa mediterrânea.

A terminar a audiência, o Papa deixou também um apelo à paz na região Nagorno-Karabakh, onde ressurgiu o conflito, três anos depois do fim da guerra.

“Ontem, chegaram-me noticias preocupante de Nagorno-Karabakh, no Cáucaso meridional, onde a já critica situação humanitária foi agora agravada por confrontos armados”, começou por referir.

“Renovo o meu apelo às partes em causa e à comunidade internacional para que se calem as armas e se faça um esforço para encontrar soluções pacificas para o bem das pessoas e o respeito da vida humana”, pediu.

Três anos depois de uma guerra que terminou com uma derrota militar da Arménia, o conflito foi retomado nas últimas horas.

O Secretário-geral das Nações Unidas já veio apelar ao “fim imediato dos combates”.

De acordo com alguns relatos, o Azerbaijão lançou na terça-feira uma ofensiva que já terá causado 29 mortos.