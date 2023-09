Papa financia "Casa de Abrigo" em Lviv para apoiar deslocados

Preocupado com a devastação causada pela guerra na Ucrânia e, sobretudo, pela situação de milhares de mulheres e crianças que fugiram dos locais bombardeados sem abandonar o país, o Papa Francisco apoiou a construção de uma “Casa de Abrigo” na cidade de Lviv.

A estrutura foi inaugurada esta quarta-feira pelo cardeal Konrad Krajewski, Prefeito do Dicastério para o Serviço da Caridade, que regressou uma vez mais à Ucrânia para levar à população a bênção e o conforto do Santo Padre.

A inauguração tem lugar um dia depois de renovados ataques russos terem destruído um armazém da Cáritas, destruindo 300 toneladas de ajuda humanitária.

Um comunicado da Santa Sé refere que, a partir de agora, “as mães solteiras com os seus filhos e as mulheres em situação de sem-abrigo podem aí encontrar hospitalidade e quartos adequadamente preparados”.

A estrutura inclui ainda uma cozinha comunitária para proporcionar aos mais desfavorecidos refeições quentes e um local acolhedor. A “Casa de Abrigo” fica a cargo de um grupo de religiosas, as Irmãs Albertinas.

Apesar dos contínuos bombardeamentos, o cardeal Krajewski tenciona ainda visitar, durante esta semana, as diversas comunidades que acolhem refugiados para levar os agradecimentos do Papa aos voluntários e a todos os que ajudam as populações mais necessitadas.

“Dor pelo que aconteceu à Cáritas”

Sobre os recentes ataques aos armazéns da Cáritas-Spes em Lviv, o Cardeal Krajewski manifestou a sua dor pelo que aconteceu, considerando que os ataques pretendem “destruir a possibilidade de ajudar as pessoas que sofrem."

Estas estruturas da Cáritas já foram usadas várias vezes para armazenar o material enviado pelo Papa Francisco à população ucraniana, como aconteceu com os geradores de energia destinados às zonas mais isoladas da Ucrânia e distribuídos no inverno passado.