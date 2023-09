Papa pede "atenção especial" ao fenómeno migratório ​

O Papa voltou a sublinhar, este domingo, a importância de tratar com dignifidade os migrantes. Francisco falou do fenómeno migratório esta manhã, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Francisco vai participar esta semana em França, na cidade de Marselha, nos Encontros do Mediterrâneo, que considera "uma bela iniciativa" que "vai juntar autoridades eclesiásticas e civis" para "promover caminhos de paz, colaboração e integração em torno do Mare Nostrum".

"Teremos uma atenção especial ao fenómeno migratório", indica, que "representa um desafio que não é fácil". "Mas temos de o enfrentar juntos", admite, para garantir o futuro que "só será próspero se construído com base na solidariedade, colocando em primeiro lugar a dignidade humana, as pessoas e, sobretudo, os mais necessitados".