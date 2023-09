Na estrada, como na vida, tem de "haver paciência e perdoar", pede reitor

O reitor do santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, desafiou, este domingo, os peregrinos a exercitarem o perdão juntos do mais próximos.

"Eis um desafio muito concreto: fazer um real esforço para ser pacientes e para perdoar”, afirmou o sacerdote sublinhando que perdoar exige “humildade”.

Na VIII Bênção dos Capacetes, designação da Peregrinação Nacional ao Santuário dos motociclistas dos diferentes motoclubes de Portugal e Ilhas, o padre Carlos Cabecinhas teceu ainda algumas considerações sobre os obstáculos ao perdão.

“O orgulho e a auto-suficiência são as grandes barreiras ao perdão, porque nos impedem de fazer a experiência do perdão de Deus e nos impossibilitam o perdão aos outros” enfatizou destacando que apesar da dificuldade em perdoar se não o fizermos “a nossa relação com os outros torna-se um inferno”.



Esta celebração contou também com os padrinhos desta peregrinação nacional de motards: a fadista Katia Guerreiro e o ator Pedro Granger.



Esta iniciativa anual contribui sempre causas solitárias. Desta vez, o que foi angariado com a venda de ‘merchadising’ alusivo à peregrinação vai reverter para ajudar uma jovem açoriana, de Ponta Delgada, e para a compra de material de apoio aos bombeiros de Fátima, anunciou o Santuário.



A celebração terminou com a leitura da Bênção Apostólica, enviada pelo Núncio em nome do Papa.