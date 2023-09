Coroação da Virgem em Mafra. "Reconhece as graças que Portugal tem recebido", diz D. Rui Valério

É a primeira vez em 77 anos.

A imagem de Nossa Senhora da Soledade, exposta na Basílica de Mafra, recebe amanhã a Coroação Pontifícia das mãos do cardeal D. Tolentino de Mendonça. A decisão foi anunciada pelo Papa Francisco em dezembro de 2020 com “o propósito de estender a todo o orbe católico a importância deste título mariano e o seu culto, fortalecendo assim a piedade cristã nas suas mais diversas expressões", como explicou, na altura, a Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra (RVISS) em comunicado.

A última vez que Portugal recebeu uma celebração deste género foi em 1946, com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Antes disso, em 1904, a Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, foi agraciada com a mesma coroação.

Em declarações à Renascença, e à margem das vésperas solenes da coroação esta tarde na Basílica de Mafra, o patriarca de Lisboa destacou que a coroação é um momento importante para todos os católicos. D. Rui Valério relembrou que a ocasião “tem um significado de grande alcance” e que reconhece as “graças que Portugal, o patriarcado de Lisboa e Mafra têm recebido por intercessão da Virgem Maria”. O patriarca diz ainda que a coroação está relacionada com a Jornada Mundial da Juventude – ambos são momentos que mostram “como os jovens se colocam à disposição e confiam em Nossa Senhora”.

“Estamos a fazer História. É gratificante”

Por seu lado, a RVISS considera que a coroação é uma “bênção enorme proporcionada por Deus à Basílica de Mafra, ao povo português e aos católicos de todo o mundo”. Manuel Torres, membro da irmandade, relembra que se “está a fazer História, já que esta é uma celebração que não acontecia em Portugal há mais de 70 anos”. O representante da RVISS mostra-se feliz por a terceira Coroação Pontifícia no país acontecer em Mafra: "é uma honra gratificante".

A oração das vésperas foi presidida pelo cardeal D. Tolentino de Mendonça, Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação e enviado especial do Papa Francisco para a coroação. Durante estas vésperas solenes, os seis órgãos da Basílica de Mafra tocaram em simultâneo. A cerimónia contou ainda com a estreia absoluta de “Deo Gratias” de João Vaz e com a primeira execução moderna do “Magnificat” de Marcos Portugal, um tema que não se ouvia desde o reinado de D. João VI, no século XIX.

A coroa – que será colocada amanhã na imagem e que é da autoria de Santiago Rodrigues Lopes – foi construída com os donativos em ouro e prata dos fiéis e contém reproduções das alegorias que estão expostas no exterior da Basílica. Nas cartelas, podem ver-se representações das invocações simbólicas a Nossa Senhora da Soledade e na cartela central reproduz-se o anagrama de Jesus e Maria que está na janela principal da nave da basílica.

A imagem data de 1773 e foi restaurada em 2018 pela Real Irmandade, altura em que sete manuscritos com pedidos a Nossa Senhora da Soledade foram descobertos nos bordados do manto sedoso da Virgem.

A 4 de agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco abençoou a coroa, na missa que celebrou essa manhã na Nunciatura Apostólica, em Lisboa.

A missa de coroação está marcada para as 11 horas de amanhã, na Basília de Mafra e também vai ser presidida pelo Cardeal José Tolentino de Mendonça.