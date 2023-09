Cardeal Tolentino preside a coroação pontifícia

O Papa Francisco nomeou D. José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, como enviado especial para a coroação canónica de carácter pontifício da imagem de Nossa Senhora da Soledade, que se venera na Real Basílica de Mafra.

Na tarde de sábado, pelas 18h45, dia que antecedeu a coroação pontifícia da imagem, o cardeal português presidiu às vésperas solenes de Nossa Senhora “a 6 órgãos e carrilhão na Real Basílica de Mafra” e na manhã de domingo à missa solene de coroação.

Estas cerimónias, integram o IV Fórum Pan-Europeu de Irmandades, que se prolongou por todo o fim de semana e que pela primeira vez se realizou em Portugal.

Em entrevista à Renascença, Francisco Simões do Paço, juiz da real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra diz que a coroação da Senhora da Soledade é "o mais extraordinário privilégio pontifício concedido a Mafra desde o reinado de D. João V".

Qual o significado em importância desta coroação pontifícia?

Para nós, este quarto fórum é uma prova de confiança de quem organiza estes fóruns das irmandades de há 3 anos para cá e é um incentivo também para as irmandades portugueses.

Queria destacar a importância da Mensagem que Sua Santidade o Papa Francisco enviou para os participantes do fórum e também para todos os que assistirem a Santa missa da coroação.

A Irmandade que dirige será uma das exceções à realidade decadente destas associações no nosso país?

A nossa Irmandade tem bastante atividade, pois temos cerca de 180 membros, temos uma atividade grande, sobretudo na Quaresma, pois herdámos várias irmandades que foram extintas e que depois foram todas juntas com a Irmandade do Santíssimo. E temos 4 procissões grandes durante a Quaresma, o que nos leva a ter durante todo o ano uma grande atividade.

Talvez seja importante sublinhar o significado e a importância que as irmandades e as confrarias têm na vida da Igreja.

As irmandades são ponto fundamental da atuação dos leigos. A missão essencial das irmandades e promover a evangelização do povo de forma eficaz e próxima. E acho que é uma forma milenar de viver a fé. E muitas delas são bastante antigas, portanto, eu acho que é muito importante incentivar todas as irmandades, algumas delas que estão quase paradas, assim, se pode dizer.

A realidade, quer em Portugal, quer europeia, provavelmente é muito distante daquela a que assistimos eventualmente no século 18 e no século 19, relativamente a este tipo de associações, não é?

Sim exato ainda para mais agora com estes últimos anos com a pandemia nós pelo menos notamos, e penso que todas irmandades que houve alguma quebra na atividade das irmandades.

A coroação canónica de carácter pontifício da imagem da nossa Senhora da Soledade será certamente um momento muito significativo para a Igreja de Mafra?

Sim muito grande é muito significativo, pois é o mais extraordinário privilégio pontifício concedido a Mafra desde o reinado de Dom João V, na altura da construção da do convento. Depois essa será a terceira Coração Pontifícia dada em Portugal. Portanto, a primeira foi em 1904, com a Senhora do Sameiro. A segunda foi da Senhora de Fátima, da Capelinha das aparições em 1946 e agora esta, aqui em Mafra.

A imagem é de 1774. A nossa Senhora da Soledade é uma das imagens que faz parte das nossas procissões. A imagem acompanha sempre, quer a procissão do Senhor dos Passos quer a procissão do Enterro do Senhor. E há uma devoção muito grande por essa imagem pois ela, no fundo, transmite a dor da nossa mãe, da mãe de Jesus Cristo.