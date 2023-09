Três religiosas detidas por suspeita de maus-tratos a crianças

Três religiosas da comunidade das Irmãs do Amor de Deus foram detidas por suspeitas de maus-tratos a crianças e jovens, no Lar Juvenil D. Amália Tenreiro Cordeiro Vinagre, em Vila Viçosa.

Esta resposta social da Santa da Misericórdia da vila integrava, até agora, nos seus quadros de pessoal, quatro irmãs desta congregação.

De acordo com um comunicado da Arquidiocese de Évora, divulgado esta sexta-feira, o processo está a ser investigado pelo Ministério Público e “três das quatro religiosas que formam a comunidade foram detidas preventivamente no passado dia 12 de setembro e presentes a juiz no dia seguinte”.

A mesma nota avança que as irmãs estão, neste momento, “em liberdade, com termo de identidade e residência e impedidas de manter contactos com jovens enquanto o processo decorrer”.

Por iniciativa das próprias, as três religiosas vão viver noutra casa da congregação.

Perante estas suspeitas, a Arquidiocese de Évora afirma estar a acompanhar “o caso com atenção, prudência e cuidado”, garantindo que “a prioridade clara será sempre assegurar a proteção e segurança das crianças e jovens, ao mesmo tempo que se aguardam os cabais esclarecimentos sobre os factos”.