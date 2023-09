Rússia diz-se disponível para dialogar com enviado do Papa

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse esta sexta-feira que Moscovo está disponível para dialogar com o cardeal Matteo Zuppi sobre a situação na Ucrânia.

Segundo revela a agência russa Tass, Lavrov terá declarado, num painel sobre a invasão da Ucrânia, que “o enviado papal vai voltar brevemente à Rússia”.

Neste contexto, o chefe da diplomacia russa disse estarem “preparados para encontrar e falar com todos” e recordou que a Rússia tem mantido encontros sobre esta crise com representantes da Turquia “que também têm ideias diferentes”.

Além disso, o Governo russo diz apreciar “os esforços não públicos dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, sobretudo, na organização da troca de prisioneiros de guerra”, acrescentou.

Estas declarações surgem um dia depois de o Vaticano ter divulgado um comunicado sobre a visita do cardeal Matteo Zuppi a Pequim, onde se reuniu com Li Hui, o representante especial da China para os assuntos da Eurásia.

O encontro sobre a guerra na Ucrânia e as suas dramáticas consequências “decorreu em ambiente aberto e cordial” e ambas as partes “defenderam a necessidade de unir esforços para incentivar o diálogo e encontrar caminhos que conduzam à paz”, lê-se no comunicado da Santa Sé.

No âmbito dos esforços para pôr fim ao conflito na Ucrânia, o Papa já enviou o cardeal Zuppi a Kiev e a Moscovo, no passado mês de junho, a Washington em julho e a Pequim, já neste mês de setembro.