Português é o novo diretor de revista internacional dos jesuítas

O padre jesuíta Nuno da Silva Gonçalves foi esta quinta-feira nomeado diretor da prestigiada revista La Civiltà Cattolica.

Fundada em 1850 por um grupo de jesuítas, é uma das mais antigas publicações italianas, desde sempre dedicada a questões ligadas à fé e à cultura, incluindo outras áreas como ciência, religião, política e história.

Dada a proximidade com o Papa e a Secretaria de Estado, a revista em Itália é por muitos considerada “órgão oficioso” do Vaticano, por incluir assuntos relacionados com as preocupações e prioridades da Santa Sé. Mais recentemente, a revista passou a divulgar as conversas de Francisco com as comunidades de jesuítas locais, no âmbito das suas visitas apostólicas pelo mundo.

O padre Nuno Gonçalves substitui, a partir de hoje, o padre Antonio Spadaro, que ocupou o cargo de diretor desde 2011. O jesuíta português já integrava o “Colégio de Escritores” da revista desde o início de 2023, após ter terminado, no verão do ano passado, a sua missão como reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Numa reação divulgada pelos jesuítas, Nuno Gonçalves mostra-se fiel à identidade e história deste projeto, para que a revista seja “capaz de falar a todos”. E acrescenta: “Num mundo dividido, ferido e necessitado de cura, paz e reconciliação, La Civiltà Cattolica propõe a todos uma mensagem de esperança, empenhando-se numa leitura cristã do mundo de hoje e com um olhar voltado para o futuro. Fazemo-lo, como sempre, em sintonia fiel e criativa com as posições do Romano Pontífice e da Santa Sé”

Nuno da Silva Gonçalves nasceu em Lisboa em 1958, entrou na Companhia de Jesus em 1975, foi ordenado sacerdote onze anos depois, em 1986. É licenciado em Filosofia e Humanidades, em Teologia e doutorado em História Eclesiástica. Foi Diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, entre 2000 e 2005 e depois Superior Provincial da Companhia de Jesus em Portugal, até 2011.

No final desse período foi para Roma, para a Pontifícia Universidade Gregoriana, onde foi professor, diretor da Faculdade de História e Bens Culturais da Igreja. E, em 2016, foi nomeado reitor, cujo mandato terminou em 2022.