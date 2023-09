Espetáculo Spiritus bate recorde de visitantes

O número recorde de 100 mil visitantes, contabilizado desde o momento da estreia, em abril de 2022, registou-se poucos meses após o início da segunda edição do espetáculo inspirado no poema “A Melhor Maneira de Viajar é Sentir”, de Álvaro de Campos, desenvolvido pelo ateliê OCUBO, em parceria com a Irmandade dos Clérigos.



Unindo património, poesia e tecnologia, “Spiritus” tem possibilitado uma vivência inédita e inovadora do ex-libris da cidade Invicta, tanto para o público nacional como para os milhares de visitantes internacionais que todos os dias exploram o centro histórico da cidade.

A organização assinala a grande diversidade de espectadores, revelando que “em 2022 os espectadores eram, maioritariamente, portugueses” e que na sua segunda edição “regista uma maior afluência de visitantes oriundos de outras nacionalidades”. Aliás, o visitante 100 mil foi “Matthieu, um jovem oriundo de Paris” que fez a sua primeira viagem à cidade do Porto” na companhia de Salomé. “No âmbito da celebração, o jovem casal teve oportunidade não só de vivenciar a experiência multimédia “Spiritus”, como de subir ao topo da Torre dos Clérigos”, assinala a Irmandade dos Clérigos.

Edoardo Canessa, Produtor Executivo de “Spiritus” diz que a evolução registada ao nível do tipo de visitantes “é, para nós um marco, a confirmação do valor e do potencial de criar iniciativas culturais inovadoras, com recurso às novas tecnologias, que celebrem e exaltem espaços históricos emblemáticos, respeitando a sua identidade e a sua integridade”.

O espetáculo imersivo vai permanecer em exibição na Igreja dos Clérigos até ao dia 29 de outubro, todos os dias da semana, com sessões às 18h, 18h45, 19h30, 20h15, 21h e 21h45 de segunda-feira a sábado, e às 18h, 18h45 e 19h30, ao domingo. Os bilhetes custam 10€, com entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, e podem ser adquiridos através da plataforma.