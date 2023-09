Bispo de Coimbra anuncia primeiro sínodo diocesano de jovens.

“Jovem, levanta-te! Cristo vive. Com Maria, seguimos juntos. O caminho continua…” é o título escolhido pelo bispo de Coimbra para este documento que elenca nove princípios fundamentais da pastoral dos jovens.



O texto que é publicado na íntegra no “Correio de Coimbra”, com o Semanário da Diocese a lembrar que "a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é uma graça cujas repercussões futuras precisam de ser acolhidas para que deem frutos”. E afirma que “a JMJ é portadora de um novo ânimo e de um novo rumo para a pastoral dos jovens”.

D. Virgílio Antunes diz que “há uma onda de entusiasmo que foi crescendo e que havemos de compreender como um sinal do Espírito para a Igreja de Coimbra”.

“Queremos dar-lhe continuidade e acolher os desafios apaixonantes que nos foram feitos. Sabemos que é possível com a força do amor de Deus e com o nosso serviço e disponibilidade. É disso que nos ocuparemos, especialmente neste ano pastoral e nos que se lhe seguirão”, prossegue.

O bispo afirma que a diocese quer “dar lugar aos jovens nas ações diretas de pastoral, mas também na condução das instituições de serviço litúrgico, administrativo e caritativo”.

Depois, D. Virgílio recorda que “a pastoral dos jovens se centra na proposta de caminhos de aprofundamento espiritual” e que “são muitas e variadas as propostas de atividades de caráter humano, social, cultural, desportivo, de piedade popular que devem ter lugar como preparação para o encontro com Cristo e com o Evangelho”.

“O centro da pastoral dos jovens encontra-se, porém, na caminhada espiritual que cada um é convidado a fazer e torna-se realidade no coração daquele que tem a graça de orar, celebrar e amar a Deus, a Igreja e os irmãos”, acrescenta.

O prelado aproveita esta nota pastoral para anunciar que “a Diocese de Coimbra constituirá ao longo deste ano pastoral o Serviço Pastoral da Juventude, que estará sediado no Instituto Universitário Justiça e Paz e contará com a sua mais estreita colaboração”.

“Este Serviço Pastoral da Juventude estabelecerá laços de ação e comunhão com todas as instituições que se ocupam com os jovens, como são: o Secretariado Diocesano da Pastoral Universitária, o Serviço Pastoral do Ensino Superior, o Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e, no que lhes diz respeito, outros secretariados, serviços e associações que incluem jovens entre os seus membros ou destinatários.”

D. Virgílio Antunes garante que “não se pode fazer pastoral juvenil sem os jovens”, e que por isso, é vontade da Diocese “integrar mais plenamente os jovens na vida das comunidades e torná-los uma voz ativa na sua edificação”.

“Se não participam ativamente, alheiam-se; se não são ouvidos, desinteressam-se; se não são protagonistas, tornam-se passivos e procuram inspiração noutros lugares e contextos, deixando para trás a Igreja por se tornar uma realidade pouco ou nada relevante no seu caminho”, reforça.

“Propomos à Diocese de Coimbra a realização do primeiro Sínodo dos Jovens, no qual expressem o seu envolvimento na construção da Igreja e no qual reflitam sobre os caminhos a percorrer pela pastoral dos jovens nos tempos futuros”, conclui.