Papa envia cardeal Zuppi a Pequim, China diz nada saber

O Vaticano anunciou esta terça-feira que o Papa vai enviar o cardeal Matteo Zuppi a Pequim, capital da China, em mais uma tentativa de Francisco a favor da paz na Europa, na sequência dos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Segundo a imprensa italiana, a deslocação do cardeal italiano poderá incluir, já a partir de amanhã, “encontros significativos com alguns responsáveis chineses”. O diário “La Repubblica” adianta mesmo a hipótese de Zuppi se encontrar com o próprio primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

O cardeal Matteo Zuppi, atual arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal italiana, foi responsável da Comunidade Santo Egídeo e é um reconhecido negociador de paz em zonas de conflito.

Em junho, o Santo Padre enviou-o a Kiev e depois a Moscovo e, no mês seguinte, a Washington DC. A sua visita agora a Pequim é mais uma etapa da complexa tentativa papal a favor das tréguas e da tão desejada paz entre a Ucrânia e a Rússia.

Interrogada esta manhã pelos jornalistas sobre a visita de Zuppi, a porta-voz do Governo chinês, Mao Ning, disse não ter quaisquer informações sobre a deslocação até ao momento.