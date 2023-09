Papa agradece a D. José Ornelas "primorosa organização" da JMJ

O Papa Francisco escreveu a D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), a agradecer pela "primorosa organização" da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023).

"Gostei de tudo o que vi e ouvi", escreveu Francisco, sublinhando os "belos exemplos de dedicação pastoral às pessoas" que encontrou, aquando da sua viagem a Lisboa, no início de agosto.

Na carta, divulgada em comunicado enviado à Renascença após a reunião do Conselho Permanente da CEP, Francisco menciona ainda o “carinhoso acolhimento” que recebeu na JMJ e garantiu a sua oração pela Igreja em Portugal “para que continue, com perseverança e coragem, a anunciar a todos a Boa Nova de Jesus Cristo vivo entre nós”.

Na mesma nota de imprensa, a Conferência Episcopal Portugal refere várias nomeações para o triénio 2023-2026, entre as quais a de um leigo para diretor do departamento nacional da pastoral juvenil, no caso Nuno Sobral Camelo, da Arquidiocese de Évora. O padre Filipe Diniz, que até agora ocupava o cargo, passa a ser assistente desse mesmo departamento.

Na reunião do Conselho Permanente estiveram também as psicólogas Rute Agulhas e Alexandra Anciães, membros do grupo VITA, que acompanha situações de violência sexual na Igreja. De acordo com o comunicado, as duas especialistas fizeram “um ponto de situação” do trabalho desenvolvido entre 22 de maio e 10 de setembro.