D. Rui Valério. "Abusos sexuais continuam no centro da atenção da Igreja"

O novo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, garante que os abusos sexuais continuam a estar “no centro da atenção” da Igreja.

Em antevisão à reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, a sua primeira desde que lidera a circunscrição eclesiástica da Igreja Católica, D. Rui Valério afirmou que as vítimas “nunca deixaram” de estar no topo da agenda.

“Para a Igreja, as nossas irmãs e irmãos vítimas de todos os abusos nunca deixaram de estar no centro da nossa atenção. Apelo que haja, ao nível de toda a sociedade e todas as estruturações sociais, uma conversão à centralidade das vítimas”, disse, em declarações à RTP.

O patriarca de Lisboa indicou ainda que o tema vai decidir o “discernimento do caminho e ações futuras” da Igreja.

D. Rui Valério não esqueceu também a Jornada Mundial da Juventude, lembrando o “momento de esperança” que a semana trouxe a Portugal e que o país tem o desafio de “fazer acontecer no dia a dia e na história”.

Outro dos temas da reunião passa ainda pela pobreza: “A pobreza, tal como estava no coração da mensagem do Evangelho, continua a estar no coração da mensagem da Igreja.”

O patriarca de Lisboa tomou posse no passado dia 2 de setembro, numa cerimónia na Sé da diocese, presidindo à Missa de Entrada Solene, no Mosteiro dos Jerónimos, no mesmo dia.

D. Rui Valério, até então bispo das Forças Armadas, tornou-se o 18.º patriarca de Lisboa. Com 58 anos, sucedeu a D. Manuel Clemente, no cargo desde 2013, e que completou 75 anos, idade limite imposta pelo Direito Canónico para o exercício da missão.