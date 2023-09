Francisco chama católicos a "opor a caridade à força das armas"

O Papa Francisco chamou este domingo os católicos a "opor a força das armas com a da caridade", e apelou à orações pela "atormentada Ucrânia".

No final do Ângelus, na Praça de São Pedro, o Papa pediu um aplauso para José e Vitória Ulma que, com os seus sete filhos menores, foram este domingo beatificados em Markowa, na Polónia.

“Uma família inteira exterminada pelos nazis a 24 de Março de 1944 por terem dado refúgio a alguns judeus perseguidos”, recordou Francisco. “Opuseram-se ao ódio e à violência que caracterizaram aquela época com o amor evangélico. Que esta família polaca, que representou um raio de luz nas trevas da Segunda Guerra Mundial, possa ser um modelo a imitar por todos no desejo do bem e no serviço aos necessitados”.

O Santo Padre pediu ainda a todos que sigam o exemplo dos novos mártires. “Sintamo-nos chamados a opor a força das armas com a da caridade, a retórica da violência com a tenacidade da oração", pediu, apelando a que os católicos o façam "sobretudo por muitos países que sofrem com a guerra; de modo especial, intensifiquemos as nossas orações pela atormentada Ucrânia, que está a sofrer tanto".

Antes da oração do Ângelus, o Papa refletiu sobre o Evangelho deste domingo, que incentiva a correção fraterna, e pediu "ajuda concreta" para os habitantes de Marrocos.