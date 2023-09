O Papa expressou, este sábado, a sua solidariedade com Marrocos, país devastado por um sismo este fim de semana.

Francisco enviou um telegrama ao governo marroquino através do secretário de estado do Vaticano, Pietro Parolin.

Na missiva, Francisco fala em "tragédia".

"O Papa expressa a sua profunda solidariedade com todos os que foram afetados no corpo e no coração por esta tragédia", é dito.