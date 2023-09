JMJ. Papa pede aos participantes que "contem o que viveram e o que sentiram"

O Papa Francisco publicou um vídeo no qual apela aos participantes na Jornada Mundial da Juventude para que contem o que viram e o que sentiram nos dias da Jornada Mundial da Juventude e para serem “testemunhas do que viveram”

“Quando estiverem na universidade, na escola, no trabalho, contem o que viveram – essa multidão de mais de um milhão e meio que estava lá – e sobretudo, o que sentiram”, afirma o Papa.

Francisco esteve em Portugal para presidir à JMJ Lisboa 2023, que decorreu entre os dias 1 e 6 de agosto e, de acordo com as estimativas das autoridades locais, a vigília de oração na noite de sábado, dia 5, e a Missa de envio na manhã de domingo juntaram um milhão e meio de participantes no Parque Tejo/Trancão, denominado Parque da Graça.

No vídeo, Francisco começou por interrogar os jovens sobre as recordações que têm da JMJ e disse-lhes que essas memórias não são para deixar "embaladas" ou num “álbum de fotos”.

“É uma recordação viva. E vocês têm de a manter viva. E como se mantem uma coisa viva? Transmitindo-a, contando-a aos demais”, indicou o Papa.

"Sejam missionários, sejam propagadores, sejam testemunhas do que viveram”, apela.

No último momento da agenda em Portugal, antes de regressar ao Vaticano, o Papa disse que viveu “dias inesquecíveis” na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, agradecendo posteriormente em mensagem enviada ao presidente da Fundação D. Américo Aguiar e ao então cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, a organização da Jornada.

Esta sexta-feira, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 D. Américo Aguiar deslocou-se ao Vaticano, onde teve uma audiência com o Papa Francisco, segundo informou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Portugal foi o 13.º país a acolher este encontro internacional de jovens promovido pela Igreja Católica, sob a presidência do Papa; Seul vai acolher a 41ª Jornada Mundial da Juventude, em 2027.

Até hoje houve 15 edições internacionais da JMJ – que decorrem de forma alternada com celebrações anuais em cada diocese católica: Roma (1986), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016), Panamá (2019) e Lisboa (2023).

Depois do Jubileu dos Jovens, em 2023, Seul, na Coreia do Sul, será a próxima cidade a acolher uma edição internacional da JMJ.