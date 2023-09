Recebido pelo Papa, D. Américo tira foto com Sylvester Stallone

D. Américo Aguiar foi recebido esta sexta-feira pelo Papa Francisco, numa audiência privada, e cruzou-se no Vaticano com o ator Sylvester Stallone.

O presidente da Fundação JMJ encontrou-se com o Papa a poucas semanas de receber o barrete cardinalício, numa cerimónia marcada para 30 de setembro, na Basílica de S. Pedro.

Não são conhecidos pormenores da reunião entre Francisco e D. Américo Aguiar.

À margem do encontro com o Papa, o novo cardeal português cruzou-se no Vaticano com o ator norte-americano Sylvester Stallone, conhecido pelos seus papéis na saga Rambo e Rocky, que também foi recebido por Francisco.