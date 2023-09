Papa e outros líderes religiosos vão reunir-se antes da COP28

Uma cimeira global de líderes religiosos vai abordar a crise climática em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos (EAU), refere uma nota da agência noticiosa WAM, uma reunião que contará com a presença do Papa Francisco.

O encontro, que vai ser patrocinado ao mais alto nível pelo Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos EAU, realiza-se entre os dias 6 e 7 de novembro, antecipando a COP28, que este ano vai ter lugar no Dubai, de 30 de novembro e 12 de dezembro.

No evento, espera-se que “os líderes que representam as principais religiões do mundo, académicos e especialistas em meio ambiente” discutam “as responsabilidades éticas dos líderes religiosos na resposta à crise climática”.

A reunião, acrescenta o comunicado, “também abordará a colaboração entre a fé e a ciência para preencher a lacuna entre as evidências empíricas e os ensinamentos espirituais”, com o objetivo de “melhorar a justiça climática” e identificar “maneiras de envolver as comunidades de base na conquista do desenvolvimento sustentável”.

O encontro vai ser organizado pelo Conselho Muçulmano de Anciãos (MCE), em colaboração com a Presidência da COP28, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA) e a Igreja Católica.

Na nota divulgada, o secretário-geral do Conselho Muçulmano de Anciãos, Mohamed Abdelsalam, lembrou que “o mundo aproxima-se de danos climáticos irreversíveis que só podem ser resolvidos por meio de esforços coletivos”, pelo que a cimeira surge num “momento crítico em que a ampliação da ação climática em todos os setores da sociedade, a erradicação da ignorância sobre as mudanças climáticas e a conscientização sobre as questões ambientais se tornaram imperativas”.

Primeiro balanço pós-acordo de Paris

A COP28 - EAU vai ter lugar na Expo City Dubai, de 30 de Novembro a 12 de Dezembro e deverá reunir mais de 70mil participantes, incluindo chefes de estado, funcionários governamentais, líderes da indústria internacional, representantes do sector privado, académicos, especialistas, jovens e agentes não estatais.

Conforme determinado pelo Acordo Climático de Paris, a COP28 dos Emirados Árabes Unidos realizará o primeiro Balanço Global, uma avaliação abrangente do progresso em relação às metas climáticas.

Por último, a nota destaca que "a inclusão é a base da Presidência da COP28: as comunidades e organizações religiosas desempenham um papel crucial para ajudar o mundo a enfrentar as alterações climáticas. Para sublinhar isto, a COP28 será a primeira COP a acolher um pavilhão dedicado ao envolvimento da comunidade religiosa”.

Neste contexto, será apresentada e estudada pelos participantes a segunda parte da Encíclica Laudato Si, que o Papa Francisco publicará no dia 4 de outubro.