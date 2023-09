Mais de 3 mil judeus esconderam-se dos nazis em congregações religiosas

“A documentação aumenta assim significativamente a informação sobre a história do resgate de judeus no contexto das instituições religiosas de Roma ”, acrescenta o comunicado de imprensa, indicando que, “por razões de privacidade, o acesso ao documento é atualmente restrito”.

“A lista das congregações religiosas que acolheram (100 congregações femininas e 55 congregações masculinas), juntamente com os respetivos números de pessoas que refugiaram, já tinha sido publicada pelo historiador Renzo De Felice, em 1961, mas a documentação completa foi considerada perdida. As listas agora encontradas referem-se a mais de 4.300 pessoas, das quais 3.600 estão identificadas pelo nome ”, indica um comunicado enviado esta quinta-feira à Agência ECCLESIA.

O documento que identifica as pessoas que foram protegidas da perseguição nazi foi encontrada nos arquivos do Pontifício Instituto Bíblico e, após ter sido analisado com a Comunidade Judaica de Roma e o Instituto Internacional de Investigação sobre o Holocausto de Yad Vashem, foi apresentado esta quinta-feira durante o seminário “Resgatados. Judeus escondidos nos institutos religiosos de Roma (1943-1944)”, que se realizou no Museu da Shoah, em Roma.

Nessa ocasião, era reitor do Pontifício Instituto Bíblico o padre jesuíta Augustin Bea, criado cardeal em 1959 e empenhado no diálogo católico-judaico, nomeadamente no documento Nostra Aetate do Concílio Vaticano II.