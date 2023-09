Costa recebido pelo Papa Francisco no final de setembro

O primeiro-ministro, António Costa, vai ser recebido em audiência pelo Papa Francisco no próximo dia 28 de setembro.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo gabinete do primeiro-ministro em nota oficial.

"As audiências realizam-se a pedido do primeiro-ministro, em agradecimento pela escolha de Portugal para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e pela visita do Papa Francisco ao nosso país", lê-se no comunicado enviado às redações.



Nesse dia, Costa será também recebido pelo secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin.

Em 11 de agosto, dias depois da JMJ, o primeiro-ministro considerou que havia “boas razões” para os portugueses estarem satisfeitos, alegando que Portugal demonstrou “mais uma vez uma extraordinária capacidade” de organização de grandes eventos.

“Quanto ao balanço, creio que todos temos boas razões para estar satisfeitos com aquilo que aconteceu, por o país ter demonstrado mais uma vez uma extraordinária capacidade de organização de eventos com esta dimensão”, afirmou António Costa na altura.

Para o primeiro-ministro, também as mensagens deixadas pelo Papa Francisco foram “particularmente importantes, estimulantes e transversais, seguramente para os crentes, mas também para crentes porventura de outras religiões e para não crentes”.

“Quer a sociedade, quer os responsáveis políticos, acho que temos muita matéria para refletir, agora que a Jornada acabou, sobre a mensagem que felizmente ficou”, considerou.

A JMJ, que decorreu na primeira semana de agosto e que foi presidida pelo Papa Francisco, teve a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém, e no Parque Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, segundo a organização.

A Jornada Mundial da Juventude, cuja próxima edição decorrerá em 2027 em Seul, é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica.