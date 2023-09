Bispo do Porto quer fiéis na celebração da Catedral

D. Manuel Linda convida “a totalidade dos fiéis em Cristo a participarem ativamente” nas celebrações da dedicação da Catedral a 9 de setembro, e na Eucaristia do sexto aniversário da morte de D. António Francisco dos Santos, no dia 11.



“No próximo dia 9, um sábado, às 11 horas, teremos a Solenidade do aniversário da dedicação da Igreja Catedral do Porto. Chamamos-lhe –e bem!- a “igreja-mãe” de toda a Diocese. Por isso mesmo e porque, em grande número das nossas paróquias não se celebra o aniversário da dedicação da igreja paroquial porque se perdeu a memória histórica do dia em que tal aconteceu, mais se justifica que se celebre na “igreja-mãe” o que não podemos fazer nas «igrejas-filhas”; escreve D. Manuel Linda.

Depois, o bispo alude também “ao aniversário do falecimento do último bispo do Porto”, para convidar à presença na Missa do dia 11 às 19 horas, onde “celebramos pelos ministros ordenados que serviram a nossa Diocese: bispos, sacerdotes e diáconos”. D. Manuel Linda diz que “é uma expressão elevada da “comunhão dos santos” e do espírito que nos advém do Sacramento da Ordem”, pois “sentirmo-nos membros do mesmo todo, formado por nós e por estes fiéis com quem co-participamos no batismo e no sacerdócio ordenado”.

“Convido, pois, a totalidade dos fiéis em Cristo, na diversidade do seu ser Igreja –sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos e leigos- a participarem ativamente nestas duas celebrações”, remata.