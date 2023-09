Abusos na Igreja. Novo patriarca de Lisboa não exclui indemnizações às vítimas

O novo patriarca de Lisboa admite que as vítimas de abusos sexuais possam ser indemnizadas. Em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com o presidente da Assembleia da República, D. Rui Valério não afasta essa possibilidade.

"Eu não estou a dizer que não seja, estou a dizer que é uma entre todas as outras [possibilidades]. Para mim, isso não está excluído, faz parte da equação. No entanto, aquilo que eu, em primeiro lugar quero, é que se a indeminização monetária for um apoio para que a pessoa se sinta restituída na integralidade da sua condição de ser humano, na sua capacidade de reconstruir a sua vida, temos de passar por esse caminho, seguir por essa estrada".

Questionado sobre se isso seria uma possibilidade para a Igreja, o novo patriarca de Lisboa relembrou que é apenas "uma voz entre muitas", mas que se mantém "uma certa constância naquilo que são as nossas orientações e a nossa abordagem".