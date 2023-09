D. Rui Valério, "um homem de grandeza de horizontes" e "dinâmico"

O novo patriarca de Lisboa é “um homem de grandeza de horizontes e de grandeza de iniciativa”, afirma o padre António Borges da Silva. O capelão adjunto da GNR diz à Renascença que D. Rui Valério é “um homem de ação com grande capacidade de mobilização”.

O padre Borges, que coordena a assistência religiosa e espiritual juntamente com a equipa de capelães que servem a Guarda Nacional Republicana e que priva há vários anos com o novo patriarca de Lisboa, fala também de um homem "com grande qualidade na palavra, com horizontes amplos”.

“É um homem que quer que o Espírito Santo se torne visível na ação e na qualidade e na beleza de todos os gestos”, acrescenta.

O capelão adjunto da GNR sublinha a capacidade de D. Rui Valério de trabalhar em equipa, e “em caminhar junto com os outros, preferindo sempre esperar para encontrar soluções no caminho conjunto”. E diz que o novo patriarca “é um homem de fidelidade; de fidelidade a Deus, de fidelidade à palavra, e com grande sintonia com o Papa e com a Igreja”.

O padre António Borges da Silva espera que D. Rui Valério consiga reunir uma equipa coesa porque, na Diocese de Lisboa não faltam bons colaboradores e "gente de grande amor à Igreja".

“Espero que ele seja ele próprio. Espero que ele encontre colaboradores porque há muita qualidade nos sacerdotes do Patriarcado de Lisboa. Há muita gente de grande amor à Igreja. Há pessoas santas em Lisboa. E espero que D. Rui se reúna destas pessoas de alta qualidade espiritual e humana e que forme uma equipa porque numa barca não basta um remo”, adianta.