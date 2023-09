Papa aos católicos na Mongólia: “Pequenez não é um problema mas um recurso”

Na catedral de Ulan-Bator, redonda como as tendas nómadas da Mongólia, o Papa quis “saborear o gosto da fé nestas terras” e “recordar histórias e rostos de vidas gastas pelo Evangelho”.

“Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas mediante a pequenez, como testemunha Maria”, afirmou Francisco. “Irmãos, irmãs, não tenhais medo dos números exíguos, dos sucessos que tardam, da relevância que não se avista”. E acrescentou: “Estou convosco. Avante! Deus ama-vos”

O encontro com os bispos, sacerdotes e consagrados começou com breves testemunhos de missionários e de um jovem sacerdote mongol que manifestaram com simplicidade os desafios do Evangelho nestas terras.

No seu discurso, Francisco lembrou as raízes antigas da fé católica, com registos desde o movimento evangelizador de tradição siríaca do primeiro milénio e se estendeu ao longo da rota da seda, com um considerável empenho missionário, com as missões diplomáticas do século XIII e a nomeação de um primeiro Bispo para toda esta vasta região do mundo sob a dinastia mongol.

Vicissitudes várias levaram à perseguição e desaparecimento do cristianismo deste território que só regressou com a chegada dos primeiros missionários em 1992, após a queda do império soviético.

“Nestes trinta e um anos de presença na Mongólia, vós, queridos sacerdotes, consagrados, consagradas e agentes pastorais, destes vida a uma multiforme variedade de iniciativas socio caritativas, que absorvem a maior parte das vossas energias e refletem o rosto misericordioso de Cristo bom samaritano”, disse o Papa, encorajando a pequena comunidade católica a dar testemunho nos setores da assistência, educação, saúde e promoção cultural.