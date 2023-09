D. Rui Valério toma posse como 18.º patriarca de Lisboa

D. Rui Valério, até agora bispo das Forças Armadas, toma este sábado posse como 18.º patriarca de Lisboa com o propósito de manter viva a dinâmica lançada pela Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), como projeto de “renovação” da Igreja e a da sociedade. “O grande projeto de nova humanidade, que deve surgir da Jornada Mundial da Juventude, esse projeto de transformação do mundo e da humanidade, começa no interior de cada um de nós”, indicou o novo patriarca de Lisboa na primeira mensagem vídeo, divulgada horas após a sua nomeação pelo Papa Francisco. D. Rui Valério, de 58 anos de idade, foi nomeado pelo Papa como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a D. Manuel Clemente, no cargo desde 2013, que completou 75 anos, idade limite imposta pelo Direito Canónico para o exercício da missão. “Vamos levar para a história, para o tempo, aquilo que no coração, no nosso coração, no coração da Igreja, no coração do Patriarcado, no coração de cada um de nós, aconteceu e o Senhor realizou”, apela o novo patriarca.

Para D. Rui Valério, é importante projetar nas comunidades católicas um percurso em “sinodalidade”, com “todos juntos, de mãos dadas”, como pede o Papa Francisco. O responsável diz assumir a liderança do Patriarcado num momento de muita “importância e esperança” para a Igreja e a sociedade, após a realização da JMJ 2023, um “acontecimento maravilhoso”. “Lisboa tornou-se a capital da juventude e, ao mesmo tempo, a grande cidadela do futuro e da esperança”, afirma, realçando que Deus “continua a tocar o coração da humanidade”, particularmente o dos jovens. Na primeira mensagem enviada à Diocese de Lisboa, D. Rui Valério dirige uma saudação particular aos “irmãos e irmãs vítimas de abusos por membros da Igreja”. “Partilho da vossa dor e, juntos, vamos prosseguir, com esperança, no caminho da cura total do vosso e nosso sofrimento, da tolerância zero”, indica. O novo patriarca assume a “grandiosa missão de servir a Igreja de Lisboa”, que apresenta como uma “barca imensa repleta de vida, de serviço, de santidade e de história missionária”. “Aqui, em Lisboa, Deus falou e tocou o coração e a vida da nossa amada Igreja, na qual estão todos e todos dela fazem parte. Estamos convocados a escutar-nos reciprocamente, permanecendo e caminhando juntos, ao bom jeito de sinodalidade, para escutar a voz de Deus na Palavra que Ele dirigiu a cada um de nós”, adianta.