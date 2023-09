D. Rui Valério já tomou posse como patriarca de Lisboa

Eram 11h20 quando foi assinada a ata que oficializou a tomada de posse. D. Rui Valério tornou-se no 18.º patriarca de Lisboa na manhã deste sábado, na Sé de Lisboa, perante o cabido do Patriarcado de Lisboa e vários convidados.

A tomada de posse foi formalizada com as assinaturas de D. Rui Valério, D. Manuel Clemente, D. Ivo Scapolo - o núncio apostólico - e o deão do cabido do Patriarcado, o cónego do Francisco Tito.

De seguida, D. Rui Valério sentou-se, pela primeira vez, na cátedra da Sé de Lisboa. D. Manuel Clemente passa, agora, a ser patriarca emérito de Lisboa.

Na primeira saudação ao Patriarcado de Lisboa, o novo patriarca declarou sentir "júbilo por experimentar, ultimamente, a força do amor de Deus", e expressou a "total fidelidade, disponibilidade e comunhão" com o Papa Francisco.

D. Rui Valério agradeceu aos bispos auxiliares do Patriarcado, D. Américo Aguiar e D. Joaquim Mendes, o "testemunho de dedicação, entrega e competência com que servem a Igreja", e apontou a Jornada Mundial da Juventude, realizada em Lisboa no início de agosto, como "uma expressão do nível e da grandeza do vosso ministério e das vossas pessoas".

O novo patriarca também saudou o cabido e o presbitério de Lisboa, afirmando que se coloca no meio dos sacerdotes para o ministério pastoral à frente do Patriarcado de Lisboa.

D. Rui Valério preside este domingo à Missa de Entrada Solene, que decorre no Mosteiro dos Jerónimos, a partir das 16 horas, com transmissão na Renascença.

D. Rui Valério, de 58 anos de idade, foi nomeado pelo Papa como novo patriarca de Lisboa a 10 de agosto, sucedendo a D. Manuel Clemente, no cargo desde 2013, que completou 75 anos, idade limite imposta pelo Direito Canónico para o exercício da missão.



O título de Patriarcado à Diocese de Lisboa foi atribuído pelo Papa Clemente XI, a 7 de novembro de 1716, pelo empenho português na “defesa e propagação da fé”.