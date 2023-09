D. Rui Valério expressa solidariedade com vítimas de abusos

O novo patriarca de Lisboa saudou as vítimas "de todo o tipo de abusos", com quem expressou solidariedade. D. Rui Valério tomou posse este sábado, na Sé de Lisboa, e saudou, pela primeira vez, o Patriarcado de Lisboa.

"Não repito palavras já esmorecidas pelo uso, mas dou-vos e darei sempre a minha solidariedade, a minha presença constante, de proximidade. Convosco carregarei o fardo do vosso sofrimento, acreditando na cura e na redenção", proclamou.

Após assinar a ata de tomada de posse, D. Rui Valério falou pela primeira vez como patriarca de Lisboa, saudando o agora patriarca emérito, D. Manuel Clemente, que "enalteceu e engrandeceu" o "caminho histórico, espiritual e pastoral do Patriarcado".

"Agradeço a dádiva da sua amizade e o Marco Evangelizador que imprimiu na diocese, e que como pastor e líder soube contagiar a todo o povo de Deus, nomeadamente na construção de pontes entre o Evangelho e a integralidade da vida", disse o novo patriarca de Lisboa.

D. Rui Valério declarou sentir "júbilo por experimentar, ultimamente, a força do amor de Deus", e expressou a "total fidelidade, disponibilidade e comunhão" com o Papa Francisco.

Até agora bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério agradeceu aos bispos auxiliares do Patriarcado, D. Américo Aguiar e D. Joaquim Mendes, o "testemunho de dedicação, entrega e competência com que servem a Igreja", e apontou a Jornada Mundial da Juventude, realizada em Lisboa no início de agosto, como "uma expressão do nível e da grandeza do vosso ministério e das vossas pessoas".



O novo patriarca também saudou o cabido e o presbitério de Lisboa, afirmando que se coloca no meio dos sacerdotes para o ministério pastoral à frente do Patriarcado de Lisboa.

D. Rui Valério preside este domingo à Missa de Entrada Solene, que decorre no Mosteiro dos Jerónimos, a partir das 16 horas, com transmissão na Renascença.

Com 58 anos de idade, D. Rui Valério foi nomeado pelo Papa como novo patriarca de Lisboa a 10 de agosto, sucedendo a D. Manuel Clemente,